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Судейство

Сегодня, 10:00

Безбородов назначен главным арбитром матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.

Главным судьей встречи «Спартак» — «Факел» станет Владислав Безбородов, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный судья — Игорь Панин, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Арам Петросян.

Назначения судей на матчи 19-го тура РПЛ:

10 марта (пятница)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.

11 марта (суббота)

«Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

12 марта (воскресенье)

«Зенит» — «Химки»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: https://rfs.ru/news/217635
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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