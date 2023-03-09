Безбородов назначен главным арбитром матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»
Российский футбольный союз (РФС) объявил назначения арбитров на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.
Главным судьей встречи «Спартак» — «Факел» станет Владислав Безбородов, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный судья — Игорь Панин, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Арам Петросян.
Назначения судей на матчи 19-го тура РПЛ:
10 марта (пятница)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Анатолий Цветнов.
11 марта (суббота)
«Торпедо» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
12 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Химки»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Денис Березнов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Эдуард Малый.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3