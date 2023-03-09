Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:24

Озбилиз: «Теоретические шансы на чемпионство у «Спартака» есть всегда»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о шансах красно-белых на борьбу за чемпионство в этом сезоне.

«Теоретические шансы у «Спартака» на чемпионство всегда есть, но обидно, что команда потеряла очки в матче с «Уралом» из-за ошибки судьи. Красно-белые всегда должны играть на чемпионство! Шансы всегда есть, но с таким «Зенитом» за титул будет бороться тяжело», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 после 18 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-aras-ozbiliz-teoreticheskiye-shansy-u-spartaka-na-chempionstvo-vsegda-yest
Арас Озбилис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Масалитин уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
Агент Дркушича рассказал, что защитник сфокусирован на игре за «Сочи»
Балахнин считает, что «Спартак» слабо смотрелся с «Уралом»
«Ростов» в тройке? Кажется, это было наивно
Легенда «Аякса» считает обидным, что вокруг Промеса сейчас столько слухов
Два футболиста «Краснодара» вызваны в сборную Армении
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легенда «Аякса» считает Вильену и Тила самыми успешными голландцами в истории РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости