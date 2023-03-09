Озбилиз: «Теоретические шансы на чемпионство у «Спартака» есть всегда»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о шансах красно-белых на борьбу за чемпионство в этом сезоне.

«Теоретические шансы у «Спартака» на чемпионство всегда есть, но обидно, что команда потеряла очки в матче с «Уралом» из-за ошибки судьи. Красно-белые всегда должны играть на чемпионство! Шансы всегда есть, но с таким «Зенитом» за титул будет бороться тяжело», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 после 18 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.