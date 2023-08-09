Ледяхов считает, что «Спартаку» нужно прибавлять и в обороне, и в атаке

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре московской команды на старте сезона.

«Спартак» сейчас — самая укомплектованная команда. Другое дело — качество этих игроков в обороне. Может быть, это качество немного не дотягивает до уровня «Спартака». Сам «Спартак» исповедует атакующий футбол. И здесь очень важно иметь квалифицированных защитников. Но пока что и в атаке, и в обороне нужно добавить, чтобы выглядеть максимально качественно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ледяхова.

8 августа красно-белые одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET (5:4). После этой игры московский клуб с 6 очками возглавляет группу D Кубка России. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» также идет на 1-й строчке, имея в активе 9 очков.