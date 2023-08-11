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Сегодня, 15:34

Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» много пропускает в новом сезоне.

«В чем причина большого количества пропущенных мячей? Если брать ЦЗ, они тоже не показывают того, чего от них ждут. Разберем матч с «Нижним Новгородом». Три мяча хозяева пропустили после розыгрыша стандартов. Следствием этого стали грубейшие индивидуальные осечки. Кто-то не добежал, кто-то зазевался. Но есть и системные недочеты. Когда красно-белые идут вперед большими силами, они оставляют огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врываются соперники, несвоевременно перестраиваются. Поэтому есть над чем работать. Его подопечные демонстрируют яркий результативный футбол, но регулярно пропускают. Повторюсь, решение одно — приобретение защитников высокого уровня, которые способны справиться в эпизодах, когда требуется без подстраховки грамотно действовать с оппонентом один в один. И неслучайно клуб, судя по информации СМИ, ищет новичка на эту позицию. Ходили слухи то об интересе к Карлу Старфельту, то к Страхине Эраковичу. Я бы назвал это последним звеном для формирования по-настоящему чемпионской дружины», — приводит слова Ледяхова RT.

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1186700-ledyahov-spartak-goly
Игорь Ледяхов
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
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