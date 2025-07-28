Алвес: «ЦСКА не отпустил меня в сборную Бразилии для моей же пользы»

Новичок ЦСКА, бразильский полузащитник Матеус Алвес объяснил решение клуба не отпускать его в молодежную сборную Бразилии.

Ранее Алвеса вызвали в сборную Бразилии (игроки до 20 лет) на товарищеские матчи в августе.

«Сильно ли расстроился из-за того, что ЦСКА не отпустил тебя в молодежную сборную Бразилии? Нет, я считаю, клуб поступил правильно — это было в моих интересах. Мне нужно лучше адаптироваться здесь, в России, а также подготовиться к предстоящим матчам. Возможно, сейчас не самое подходящее время для поездки в сборную. Все мои мысли сосредоточены на ЦСКА.

Мои цели такие же, как и у любого футболиста: прогрессировать, выступать как можно лучше и забивать больше голов», — заявил Алвес в интервью Sport24.

Ближайший матч ЦСКА проведет 30 июля в Кубке России, где дома сыграет с «Локомотивом».