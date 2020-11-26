РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Лазович: «Денисов был готов умереть за «Зенит». Он любил клуб больше, чем кто-либо»

13:10
Игорь Денисов. Фото ФК «Зенит»
Игорь Денисов. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Экс-нападающий «Зенита» Данко Лазович в интервью «СЭ» вспомнил о своем бывшем одноклубнике Игоре Денисове.

— «Зениту» не хватает таких людей, как Гарри (Игорь Денисов — Прим. «СЭ»). Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Питера. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо.

Кержаков и Быстров тоже хороши. Я знаю всю предысторию Быстрова, что он играл в «Спартаке». Помню момент, когда он вернулся в Питер. Владимир был счастлив, что вернулся домой, в свой родной клуб. Сегодня у «Зенита» нет таких игроков, — сказал Лазович. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир