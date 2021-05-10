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Ларссон поделился впечатлениями от работы с Тедеско

22:47
Джордан Ларссон и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, какие впечатления у него оставила работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

— Была информация, что вами интересуется «Боруссия» Дортмунд. Насколько это правдивая информация?

— Никакого контакта не было, я игрок «Спартака». И до тех пор, пока я здесь, я буду выполнять свою работу на сто процентов.

— Каким тебе заполнился Тедеско как тренер, как человек?

— Он фантастический тренер и такой же человек. Когда я только пришел в «Спартак» у меня дела складывались не очень. Но он поверил в меня, ставил на ту позицию, где мне удобно. Я начал забивать. Я стал тем, кем я являюсь в «Спартаке». Безусловно, жалко, что он уходит. Жаль, что не получится с ним больше поработать. Я желаю ему всего самого лучшего?

— Что вы ему подарите на прощание?

— Мы сегодня уже сделали ему хороший подарок.

В понедельник «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 2:1. После матча московский клуб организовал церемонию в честь Тедеско. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона.

(Артем Калинин)

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