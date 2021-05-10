Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ларссон — о победе над «Химками»: «Мне очень нравятся такие матчи, когда что-то стоит на кону»

22:41
Теги:

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал автором победного гола в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Без помощи команды у меня бы ничего не получилось. Мне очень нравятся такие матчи, когда что-то стоит на кону. Конечно, все игры важны, но такие встречи разжигают особый интерес. Они заставляют меня стараться делать что-то особенное, прыгнуть выше своих возможностей. Сегодня так получилось, что оказался в нужное время и в нужном месте. В силу своего амплуа, я все время нахожусь впереди, там всегда что-то происходит. Сегодня все очень удачно вышло с победным голом.

Не люблю ставить какие-то цели по голам на сезон. Просто стараюсь играть и забивать как можно больше. В этом сезоне получилось забить 15, плюс у нас еще одна игра впереди. Может быть, там получится увеличить этот счет.

Сложно сказать, что случилось сегодня в первой половине. Нужно проанализировать матч. У меня было личное ощущение, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала, поэтому пропустили гол. Но нужно отдали должное всем ребят за то, что проявили характер и смогли одержать эту победу», — сказал швед.

«Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

(Артем Калинин)

Спартак - Химки

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Заведено уголовное дело после нападения на сотрудника «Спартака» Фетисова
Тедеско ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из «Спартака»
Идову обновил свой пост с критикой судейства после матча со «Спартаком»
Капризов — вторая звезда недели в НХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд