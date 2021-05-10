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Джордан Ларссон заявил, что ему безразлично мнение Идову о судействе матча с «Химками»

22:49
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал слова защитника «Химок» Брайна Идову о судействе. Красно-белые обыграли подмосковный клуб со счетом 2:1 в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

— Защитник «Химок» Брайн Идову сказал, что сегодня судьи были за «Спартак». Что думаете об этом?

— Я с ним не знаком. Мне абсолютно все равно, что он сказал. Возможно, он просто расстроен поражением. Сегодня был ВАР. Сомневаюсь, что что-то судили в нашу пользу. И если говорить откровенно, то, когда «Химки» забили, там была чистая игра рукой.

Сложно сказать, что случилось сегодня в первой половине. Нужно проанализировать матч. У меня было личное ощущение, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала, поэтому пропустили гол. Но нужно отдали должное всем ребят за то, что проявили характер и смогли одержать эту победу, — сказал Ларссон.

«Химки» с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова.

(Артем Калинин)

Спартак — Химки

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