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Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о бомбардирских достижениях вингера московской команды Квинси Промеса.

«Я не слежу за результативностью Промеса, но, уверен, он может обойти меня в списке бомбардиров уже в следующем матче. Мне без разницы, произойдет это в игре с «Зенитом» или кем-то еще», — цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

В матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) 31-летний Промес отметился голом, который стал для него 114-м за московскую команду. В списке лучших бомбардиров красно-белых нидерландский футболист отстает от Гаврилова на один мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/gavrilov-promes-mozhet-oboiti-menya-v-spiske-bombardirov-spartaka-uzhe-v-sleduyushem-matche-313684/
Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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