Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о бомбардирских достижениях вингера московской команды Квинси Промеса.

«Я не слежу за результативностью Промеса, но, уверен, он может обойти меня в списке бомбардиров уже в следующем матче. Мне без разницы, произойдет это в игре с «Зенитом» или кем-то еще», — цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

В матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) 31-летний Промес отметился голом, который стал для него 114-м за московскую команду. В списке лучших бомбардиров красно-белых нидерландский футболист отстает от Гаврилова на один мяч.