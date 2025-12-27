Ларин о легионерах в РПЛ: «Отняли огромное количество игрового времени у русских футболистов, и многие из них не сильнее наших»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о текущем лимите на легионеров в РПЛ.

«На одной из последних конференций я привел цифры: это около двух с половиной тысяч легионеров за всю историю нашего футбола. Они отняли огромное количество игрового времени у наших футболистов. Многие из этих игроков не сильнее наших. Также их география — они из 108 стран мира. Подавляющее большинство даже не близко к 50 лучшим, согласно рейтингу ФИФА. Надо ужесточать лимит, чтобы повысить качество легионеров. Когда наши футболисты приезжали в Европу, то они все должны были быть на голову сильнее местных игроков. А у нас все наоборот. Мы хотим, чтобы наши игроки выиграли конкуренцию у легионеров. Это говорит о том, как мы относимся к нашим талантам», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».