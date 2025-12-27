Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом 2025 года в Армении.

«Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути. Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют.

Отдельное спасибо сборной Армении: партнерам по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый матч выходит биться за страну. Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене. И, конечно, спасибо болельщикам. Ваша поддержка ощущается даже за пределами стадиона. А мы продолжаем работать дальше. Все только начинается», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Футболист победил в номинации во второй раз. 25-летний Сперцян набрал 17 голосов в голосовании представителей клубов чемпионата Армении и СМИ. Он обошел полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, который набрал 8 голосов.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2025/26 он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года.