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Сегодня, 20:00

Агент Сафонов: «Игроки «Спартака» — утомленные пенсионеры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Фото ФК «Крылья Советов»

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

— Что это было?

— Я был на трибуне. На мой взгляд, счет по игре. «Крылья» просто разнесли «Спартак»! Я вообще не понял красно-белых. Приехали московские болельщики, обеспечили им такую шикарную поддержку. Но так играть нельзя! Недопустимо! Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел! «Крылья», наоборот, поймали кураж, играли в свой футбол. Болельщики гнали ребят все 90 минут. Они их отблагодарили таким счетом. А «Спартак»... Несолидно! Серьезные мастера не должны опускаться ниже своего уровня. Уважайте себя и своих поклонников. У самарцев я равнодушных не увидел.

— Кто явно выпал из игры москвичей?

— Да ругать кого-то одного сейчас неправильно. Да, где-то Максименко не выручил, где-то защитники не добежали. Но в целом выпала вся команда. Набор игроков. Не более...

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками после 10 матчей. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Пари НН» 8 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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Ларин: «Крылья Советов» объективно были сильнее «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
7
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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