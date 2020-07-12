Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что арбитра Сергея Лапочкина поменяют на матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара». Он должен был работать ВАР.

— Впервые слышу о замене Лапочкина на другого судью, — заявил «СЭ» Иванов. — До меня такая информация не доходила еще.

Ранее появилось сообщение о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. По данным Metaratings, Лапочкин якобы был в сговоре с бывшим арбитром Павлом Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе. Также указано, что Стипиди был задержан в Латвии. Сам бывший арбитр в интервью «СЭ» опроверг эту новость. (Севастиан Терлецкий)