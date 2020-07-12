Павел Стипиди: «Не могу понять, какой негодяй мог эту ложь придумать. Я никогда в жизни не был в Латвии»

Бывший арбитр Павел Стипиди прокомментировал «СЭ» слухи о своем задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.

— Не понимаю, какой негодяй мог эту ложь придумать и отдать в прессу. Связать с этим мою фамилию и фамилию достаточно хорошего арбитра, входящего в лист ФИФА, — Сергея Лапочкина, макнуть нас в грязь и написать всю эту грязь... Официально заявляю: за всю свою жизнь, а мне 63 года, я пенсионер, никогда не выезжал в Латвию, даже в советское время там не был. Второе, я никогда не был связан со ставками и тотализатором, ни в какие игры не играл. Спокойно проживаю и проживал в городе Краснодаре.

Ранее издание Metaratings сообщало, что Стипиди несколько дней назад был задержан в Латвии по подозрению в махинациях на тотализаторе. Сообщалось, что он ставил на количество желтых карточек в международных матчах. (Александр Бобров)