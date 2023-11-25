Лапочкин поддержал решение Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.