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Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) снова не стал разговаривать с журналистами.

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы.

35-летний форвард не в первый раз в этом сезоне отказался общаться с представителями СМИ в микст-зоне после матчей.

После окончания встречи в Самаре капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футбола, а главный тренер команды Михаил Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче.

«Локомотив» вел 3:1 в игре с «Крыльями», но пропустил два гола в добавленное время и упустил победу. Хозяева поля сравняли счет с пенальти, реализованного на 90+12-й минуте.

Источник: championat.com
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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