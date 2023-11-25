Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) снова не стал разговаривать с журналистами.

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы.

35-летний форвард не в первый раз в этом сезоне отказался общаться с представителями СМИ в микст-зоне после матчей.

После окончания встречи в Самаре капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футбола, а главный тренер команды Михаил Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче.

«Локомотив» вел 3:1 в игре с «Крыльями», но пропустил два гола в добавленное время и упустил победу. Хозяева поля сравняли счет с пенальти, реализованного на 90+12-й минуте.