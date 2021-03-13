Лапочкин отреагировал на судейский скандал в матче «Химки» — «Ростов»
Российский арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на критику своего судейства в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0).
«К сожалению, я не могу комментировать игровые моменты. Не могу. Только если медиадепартамент РФС разрешит», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».
На 71-й минуте матча форвард «Ростова» Али Соу сравнял счет, но Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/lapochkin-otreagiroval-na-sudejskij-skandal-s-ego-uchastiem-v-matche-himki-rostov/
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