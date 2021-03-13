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Лапочкин отреагировал на судейский скандал в матче «Химки» — «Ростов»

15:04
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Российский арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на критику своего судейства в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0).

«К сожалению, я не могу комментировать игровые моменты. Не могу. Только если медиадепартамент РФС разрешит», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

На 71-й минуте матча форвард «Ростова» Али Соу сравнял счет, но Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lapochkin-otreagiroval-na-sudejskij-skandal-s-ego-uchastiem-v-matche-himki-rostov/

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