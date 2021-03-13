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«Зенит» — «Ахмат»: онлайн трансляция матча, во сколько начало

15:00
«Зенит» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Зенит»
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В субботу, 13 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 2:2. Отметим, что «Зенит» не может победить грозненцев с ноября 2018 года. Последние 4 очные игры в РПЛ клубы провели вничью.

Следить за матчем «Зенит» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Ахмат»

Зенит — Ахмат

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