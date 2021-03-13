«Арсенал» — ЦСКА: ВАР Казарцев исправил ошибку Безбородова и Стипиди
На 39-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА Бактиер Зайнутдинов сбил в своей штрафной площади Даниила Хлусевича, однако арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил 11-метровый удар.
Судья неверно определил, что фол произошел вне штрафной площади. Второй ассистент Алексей Стипиди ему не помог.
В действия Безбородова вмешались видеоассистенты Василий Казарцев и Денис Березнов. Они провели проверку и сообщили рефери, что нарушение правил случилось внутри штрафной площади. В итоге арбитр изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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