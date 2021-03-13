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«Арсенал» — ЦСКА: ВАР Казарцев исправил ошибку Безбородова и Стипиди

15:12
Скриншот трансляции матча «Арсенал» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Арсенал» — ЦСКА.
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На 39-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА Бактиер Зайнутдинов сбил в своей штрафной площади Даниила Хлусевича, однако арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил 11-метровый удар.

Судья неверно определил, что фол произошел вне штрафной площади. Второй ассистент Алексей Стипиди ему не помог.

Скриншот трансляции матча "Арсенал" - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Арсенал» — ЦСКА.
Скриншот трансляции матча "Арсенал" - ЦСКА.
Скриншот трансляции матча «Арсенал» — ЦСКА.

В действия Безбородова вмешались видеоассистенты Василий Казарцев и Денис Березнов. Они провели проверку и сообщили рефери, что нарушение правил случилось внутри штрафной площади. В итоге арбитр изменил свое первоначальное решение и назначил пенальти.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — ЦСКА

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