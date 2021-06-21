Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Итальянский инсайдер подтвердил информацию о переходе Лаксальта в «Динамо»

00:45
Теги:

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в московское «Динамо», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21 июня 28-летний уругваец пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб. «Динамо» заплатит за игрока 3,5 млн евро.

Ранее информацию о медосмотре Лаксальта в «Динамо» сообщил журналист Даниэле Лонго.

В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Ростислав Хаит: «Выиграйте, пожалуйста! И заткните рот всем критикам и дилетантам, вроде меня»
Россия — Дания: прогноз Ольги Смородской на матч Евро-2020
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Италия — Уэльс: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 20 июня 2021 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд