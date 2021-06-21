Итальянский инсайдер подтвердил информацию о переходе Лаксальта в «Динамо»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в московское «Динамо», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21 июня 28-летний уругваец пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб. «Динамо» заплатит за игрока 3,5 млн евро.

Ранее информацию о медосмотре Лаксальта в «Динамо» сообщил журналист Даниэле Лонго.

В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.