Итальянский инсайдер подтвердил информацию о переходе Лаксальта в «Динамо»
00:45
Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в московское «Динамо», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 21 июня 28-летний уругваец пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб. «Динамо» заплатит за игрока 3,5 млн евро.
Ранее информацию о медосмотре Лаксальта в «Динамо» сообщил журналист Даниэле Лонго.
В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.
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