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7 октября, 11:00

Лахтер: «Яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото AFP

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему сорвался переход Андрея Аршавина в «Барселону».

— Андрей и не скрывал никогда, что мечтает играть именно там.

— Вам что-то говорил?

— Сказал так: «Слушай, если Корнеев там поиграл, Глеб, я тоже могу! Да или нет?» Типа как ты считаешь? Вдруг выясняется: возможность оказаться в «Барселоне» была!

— А как узнали-то?

— Со мной никто оттуда не связывался. Хоть я давно знаю Чики Бегиристайна. Но у «Барселоны» такая манера — предельная корректность в ведении переговоров. Ничего подпольного. Задурить футболиста, перетянуть на свою сторону, прокачать, поставить в партер... Нет!

Обратились официально в клуб. Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого быкования. Неприкрытого.

— Кто сочинил ответ, по вашим ощущениям?

— Наверное, Митрофанов. Он тогда рулил. Дюков в Питере бывал по праздникам. Да и то в офисе «Газпромнефти». А у Митрофанова полномочия были космические!

— Как Аршавин отреагировал на новость о «Барселоне»?

— Осыпался. Я видел, его реально рубануло! Обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать, но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» — и тут об него просто вытирают ноги!

Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу, мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье — это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете? А Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер, «F****** midget» (гребаный гном, англ. — Прим. «СЭ»)...

— Какая милота.

— Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество.

Андрей Аршавин
ФК Барселона
ФК Зенит
Деннис Лахтер
5
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Аршавин ответил на критику агента Лахтера
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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