Лахтер: «Яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет»
Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему сорвался переход Андрея Аршавина в «Барселону».
— Андрей и не скрывал никогда, что мечтает играть именно там.
— Вам что-то говорил?
— Сказал так: «Слушай, если Корнеев там поиграл, Глеб, я тоже могу! Да или нет?» Типа как ты считаешь? Вдруг выясняется: возможность оказаться в «Барселоне» была!
— А как узнали-то?
— Со мной никто оттуда не связывался. Хоть я давно знаю Чики Бегиристайна. Но у «Барселоны» такая манера — предельная корректность в ведении переговоров. Ничего подпольного. Задурить футболиста, перетянуть на свою сторону, прокачать, поставить в партер... Нет!
Обратились официально в клуб. Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого быкования. Неприкрытого.
— Кто сочинил ответ, по вашим ощущениям?
— Наверное, Митрофанов. Он тогда рулил. Дюков в Питере бывал по праздникам. Да и то в офисе «Газпромнефти». А у Митрофанова полномочия были космические!
— Как Аршавин отреагировал на новость о «Барселоне»?
— Осыпался. Я видел, его реально рубануло! Обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать, но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» — и тут об него просто вытирают ноги!
Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу, мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье — это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете? А Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер, «F****** midget» (гребаный гном, англ. — Прим. «СЭ»)...
— Какая милота.
— Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1