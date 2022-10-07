Аршавин ответил на критику агента Лахтера

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» ответил на критику агента Денниса Лахтера.

«Лахтер назвал меня душным? Я даже не знал об этом, если бы вы мне об этом не сказали. Я не буду на это обращать внимания», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте Андрее Аршавине и назвал его душным.