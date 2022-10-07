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Судейство

7 октября, 10:41

В список судей ФИФА рекомендуют Шадыханова и Любимова. Исключат Матюнина

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Артем Любимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», судейский комитет РФС рекомендует включить в список судей ФИФА двух новых арбитров. Предположительно бюро исполкома РФС утвердит кандидатуры Павла Шадыханова и Артема Любимова. Они заменят Алексея Матюнина и Павла Кукуяна.

Эти рефери присоединятся к Сергею Карасеву, Сергею Иванову, Владиславу Безбородову, Кириллу Левникову, Виталию Мешкову, Евгению Кукуляку и Владимиру Москалеву.

Алексей Матюнин
Артем Любимов (судья)
Павел Шадыханов
ФИФА
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Владимир Сычевой

Оренбург

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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