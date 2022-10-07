В список судей ФИФА рекомендуют Шадыханова и Любимова. Исключат Матюнина

Как стало известно «СЭ», судейский комитет РФС рекомендует включить в список судей ФИФА двух новых арбитров. Предположительно бюро исполкома РФС утвердит кандидатуры Павла Шадыханова и Артема Любимова. Они заменят Алексея Матюнина и Павла Кукуяна.

Эти рефери присоединятся к Сергею Карасеву, Сергею Иванову, Владиславу Безбородову, Кириллу Левникову, Виталию Мешкову, Евгению Кукуляку и Владимиру Москалеву.