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Квинси Промес: «10-й номер в «Спартаке» вернулся к тому, у кого и должен быть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объявил, почему решил поменять игровой номер в команде.

Ранее «Спартак» объявил, что Промес вновь будет выступать за команду под 10-м номером.

«Это для меня многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с десяткой связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся тому, у кого и должен быть», — сказал Промес клубной пресс-службе.

В феврале прошлого года, когда Промес вернулся в «Спартак», под 10-м номером в команде выступал Зелимхан Бакаев. Россиянин покинул клуб на правах свободного агента после сезона-2021/22.

Промес играл за «Спартак» под 10-м номером с сезона-2015/16 до сезона-2018/19, когда он перешел в «Севилью».

Источник: https://spartak.com/videos/24775568/
Зелимхан Бакаев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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