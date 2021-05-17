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Квинси Промес: «Лига чемпионов — наш прощальный подарок для Тедеско»

17:48
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал, о чем говорил главный тренер Доменико Тедеско в перерыве матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2). Немецкий специалист покидает команду по окончании сезона.

«Что сказал Тедеско в раздевалке? Не хочу говорить обо всем, но он спросил, сдаемся ли мы или мы верим в себя, — сказал Промес в интервью клубному каналу «Спартака» на Youtube. —  «Если сдаетесь, то скажите сразу, и мы сделаем замены». Его слова реально зацепили игроков. Он вернул нам надежду. И поэтому мы вышли на второй тайм другими.

Спасибо тренеру за этот сезон. Я пришел попозже, однако вижу, как все в клубе полюбили его. Вижу его работу, что мы заняли второе место. Плохо, что Доменико покидает «Спартак». Но, думаю, Лига чемпионов — это хороший прощальный подарок от нас».

«Спартак» набрал 57 очков, занял второе место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.

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