«Зенит» ушел в отпуск до середины июня

«Зенит» ушел в отпуск, сообщает официальный сайт клуба 17 мая. Команда возобновит тренировки в середине июня. В завершившемся сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Андрей Лунев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба 20 июня присоединятся к сборной России, в составе которой будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Кроме того, в резервный список команды Станислава Черчесова вошел Дмитрий Чистяков.

Деян Ловрен вошел в расширенный состав национальной команды Хорватии, вместе с которой начнет подготовку к Евро-2020. Малком получил приглашение в олимпийскую сборную Бразилии, которая в июне проведет заключительный этап подготовки к летней Олимпиаде-2020 в Токио. Футбольный олимпийский турнир стартует 22 июля.

Планируется, что сине-бело-голубые соберутся в Петербурге для прохождения первого летнего тренировочного сбора, который стартует 14 июня. Точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам будут обнародованы позднее.