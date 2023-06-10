Квеквескири — о сравнении с Гаттузо: «Пусть сравнивают. Главное, что с хорошим персонажем»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался об итогах ответного стыкового матча против «Енисея» (2:0).

«Сравнение фанатов с Дженнаро Гаттузо? Если хотят — пусть сравнивают, мне приятно. Главное, что с хорошим персонажем. Поддержка фан-сектора? Понятно, что она чувствовалась, но людей, которые ходили поддерживать весь сезон, тоже было хорошо слышно каждый матч», — цитирует Квеквескири Metaratings.ru.

«Факел» одержал победу над «Енисеем» в двух стыковых матчах и обеспечил себе место в РПЛ в следующем сезоне.