Семак: «Третье чемпионство подряд? Это круто»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (6:1). Питерцы досрочно стали чемпионами России.

«Не так важно, сколько у меня чемпионских титулов, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — Главное, что мы сегодня выиграли. Подарок для болельщиков. Команда выдала яркий матч.

Третье чемпионство подряд? Это круто. Никогда не бывает легко.

Сложно оценивать силу чемпионских команд. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то.

Сегодня был наш день. Те мячи, которые мы не забивали в прошлых матчах, все получилось. Все получили, что не дополучили по ходу сезона. Праздновать буду с командой. А потом дома с семьей.

Поздравили друг друга. Все счастливы. Наконец, груз с плеч наших спал. Теперь можем спокойно играть".