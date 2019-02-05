19:52 | Футбол — РПЛ

Кузяев из-за травмы не поможет "Зениту" в матчах с "Фенербахче"

Обсудить
4

Полузащитник "Зенита"  Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против "Дюделанжа". Как сообщает официальный сайт петербуржцев, хавбек будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов. Возвращение в общую группу планируется через 2-3 недели.

Напомним, что 12 февраля "Зенит" проведет первый матч с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-05-daler-kuzyaev-budet-trenirovatsya-po-individualnoy-programme.htm

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ