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Кузнецов заявил, что полузащитник ЦСКА Карраскаль снизил к себе требования

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о выступлении армейцев в чемпионате России.

«Первая причина победной серии — стабильность состава. Какая-то уже сыгранность появилась. Реализация моментов в последних матчах хорошая. Ну и самоотдача. Это самые главные факторы в футболе, которые влияют на результат», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Также он высказался о том, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не выходил в последних матчах в стартовом составе.

«Ну, Карраскаль, как я вижу, снизил требования к себе, планку опустил. Он является легионером и должен быть примером для остальных», — добавил экс-игрок команды.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка за 23 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-karraskal-snizil-k-sebe-trebovaniya-poe-tomu-okazalsya-v-zapase/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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