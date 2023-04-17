Агент Медведева и Голенкова сообщил, что «Ростов» выплатил игрокам долги

Агент Андрей Талаев заявил, что футболисты «Ростова» Егор Голенков и Никита Медведев получили выплаты от клуба.

«Насколько знаю, были выплаты. Но и на тот момент не было ничего критичного, не вижу в этом ничего криминального», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» задержал выплаты игрокам за три месяца.

В текущем сезоне «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.