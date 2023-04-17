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Сегодня, 21:01

Павлюченко не планирует сыграть по тайму за «Ротор» и «Спартак» в ретро-матче

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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Понятно, что это будет выставочный матч. Я думаю, что очень много болельщиков придут, — сказал Павлюченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Сегодня увидел составы. Мы с Егором Титовым недавно списывались, об этом матче разговаривали. У нас, спартаковцев, настрой на победу. Не будет такого, что договоримся сыграть вничью. Будет серьезная игра. Команда соперников пускай готовится. Хорошо, что так придумали. Такие идеи очень классные. Приедут легенды «Спартака, «Ротора». Я думаю, болельщики с удовольствием придут на стадион. Мы со своей стороны покажем красивый футбол. Я так понимаю, это не будет лишь один матч. Мне говорили примерно, что хотят сделать. Сейчас нет смысла об этом говорить. Пока только игра в Волгограде. Я знаю, что во многих городах хотят сделать такие матчи».

Также Павлюченко рассказал, сыграет ли он за «Ротор».

«Нет. Я в составе «Спартака». Мне не предлагали сыграть один тайм за «Спартак», а второй — за «Ротор». Я воспитанник московского «Спартака», — добавил Павлюченко.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Роман Павлюченко
Футбол
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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Спартак – Краснодар
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