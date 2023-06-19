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Кузнецов: «Рыбус точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов считает, что Мацей Рыбус может быть на ведущих ролях в казанской команде.

«Рыбус — опытный, квалифицированный футболист. Он давно играет в РПЛ. Были сезоны, когда он сверкал: много забивал, отдавал, действовал на поле надежно. Плохо, что в «Спартаке» он потерял год. Скажется ли это на его форме? Абсолютно нет. В отличие от молодых ребят, ему не надо долго втягиваться. Он знает требования и в форму быстро придет. К тому же Рашид Рахимов с ним работал в «Ахмате». Он знает сильные стороны игрока и как его использовать. Уверен, что Рахимов уже знает, как он будет смотреться в его тактических схемах и что будет делать на поле. Он точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях», — приводит Legalbet слова Кузнецова.

Рыбус выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Ранее появилась информация о том, что польский защитник находится в процедуре расторжения контракта со «Спартаком» и может продолжить карьеру в «Рубине».

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-rahimov-znaet-kak-ispolzovat-ribusa-v-rubine/
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Кузнецов
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4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
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