Юрист Варганова заявила, что Промесу может грозить экстрадиция

Юрист Анна Варганова оценила ситуацию с нидерландским форвардом «Спартака» Квинси Промесом, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

«Суд приговорил Квинси Промеса на срок более чем полгода, поэтому Нидерланды могут запросить экстрадицию. Футболиста могут экстрадировать в случае одобрения России. Экстрадиция проходит всегда на условиях взаимности, если нам сейчас не выдают, то и мы вряд ли выдадим. Однако если Промес полетит с командой играть в другую страну, у которой есть договоренность с Нидерландами об экстрадиции, то там его могут передать Нидерландам», — приводит ТАСС слова Варгановой.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.