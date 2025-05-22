Кузьмичев — о словах Тикнизяна: «Галактионов давал ему шансы»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил пламенную речь Наира Тикнизяна.
— Поговорим о Тикнизяне. Как лично вы восприняли его монолог, где он назвал себя говном? Поняли? Или Наир проявил слабость?
— Видно, что у Наира накипело. Парень он еще молодой. Не всегда способен совладать с эмоциями. Как говорится, сорвался. Можно было дать всю эту информацию корректнее. Но надо понимать, что у него творилось на душе. Он был одним из лидеров, основных игроков «Локо», когда действовал на позиции крайнего нападающего. Мне сложно сказать, почему Тикнизян потерял место в составе. Тренерам виднее. В целом ничего криминального в его словах не увидел. Просто чуть-чуть резковато. Я в данном случае соглашусь с Юрием Палычем Семиным.
— В смысле?
— Он всегда довольно спокойно относился к подобным фразам футболистов. Находил для игрока нужные слова, чтобы эту энергию подопечных направить в дело, нужное русло.
— Еще одна яркая фраза Тикнизяна: «Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, однако в итоге оказался изгоем». Были ли у Галактионова причины усадить Наира в запас? Пиняев в атаке и Сильянов в защите сильнее?
— Мы же не знаем всей внутренней кухни. Не в курсе, как тот же Наир проявлял себя на тренировках. Конечно, любой тренер не враг себе, старается выпускать сильнейших игроков в моменте. Это футбол, конкуренция. Егор Погостнов, о котором сказал выше, вообще не получал игровой практики, но сейчас ему представился шанс, и он в него вцепился.
Тикнизян в концовке чемпионата, напротив, оказался в запасе. Но если оценить весь чемпионат, то Наир играл не так уж и мало (Тикнизян принял участие в 23 матчах РПЛ, в 10 из которых выходил в старте. — Прим. «СЭ»). Шансы ему давали.
— Не жалеет ли Тикнизян о том, что в прошлом сезоне отказался переходить в «Зенит»? Отказать Питеру и в итоге потерять место в составе «Локо»...
— Думаю, Наир отдавал себе отчет в том, что в «Зените» его ждет жесточайшая конкуренция. Да, наверное, получил бы более интересный в финансовом плане контракт. Но играл бы? Вопрос... На тот момент Тикнизян являлся твердым футболистом основы «Локо» и выбрал постоянную игровую практику.
— Теперь придется искать себе новый клуб.
— Повторюсь, мне кажется, ему давались шансы себя проявить. Но не все получилось. Хотел постоянно играть в старте, оказался в запасе. Это, конечно, неприятно. Но чем хорош футбол? Все очень быстро меняется. Сегодня на тебя рассчитывают, завтра — нет. И наоборот. И не стоит рассуждать о том, как сложилась бы у Тикнизяна карьера в «Зените». Все уже случилось. Имеем то, что имеем. Всегда надо выигрывать конкуренцию. Даже относительно себя надо все время стараться становиться сильнее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1