Кузьмичев — о словах Тикнизяна: «Галактионов давал ему шансы»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил пламенную речь Наира Тикнизяна.

— Поговорим о Тикнизяне. Как лично вы восприняли его монолог, где он назвал себя говном? Поняли? Или Наир проявил слабость?

— Видно, что у Наира накипело. Парень он еще молодой. Не всегда способен совладать с эмоциями. Как говорится, сорвался. Можно было дать всю эту информацию корректнее. Но надо понимать, что у него творилось на душе. Он был одним из лидеров, основных игроков «Локо», когда действовал на позиции крайнего нападающего. Мне сложно сказать, почему Тикнизян потерял место в составе. Тренерам виднее. В целом ничего криминального в его словах не увидел. Просто чуть-чуть резковато. Я в данном случае соглашусь с Юрием Палычем Семиным.

— В смысле?

— Он всегда довольно спокойно относился к подобным фразам футболистов. Находил для игрока нужные слова, чтобы эту энергию подопечных направить в дело, нужное русло.

— Еще одна яркая фраза Тикнизяна: «Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, однако в итоге оказался изгоем». Были ли у Галактионова причины усадить Наира в запас? Пиняев в атаке и Сильянов в защите сильнее?

— Мы же не знаем всей внутренней кухни. Не в курсе, как тот же Наир проявлял себя на тренировках. Конечно, любой тренер не враг себе, старается выпускать сильнейших игроков в моменте. Это футбол, конкуренция. Егор Погостнов, о котором сказал выше, вообще не получал игровой практики, но сейчас ему представился шанс, и он в него вцепился.

Тикнизян в концовке чемпионата, напротив, оказался в запасе. Но если оценить весь чемпионат, то Наир играл не так уж и мало (Тикнизян принял участие в 23 матчах РПЛ, в 10 из которых выходил в старте. — Прим. «СЭ»). Шансы ему давали.

— Не жалеет ли Тикнизян о том, что в прошлом сезоне отказался переходить в «Зенит»? Отказать Питеру и в итоге потерять место в составе «Локо»...

— Думаю, Наир отдавал себе отчет в том, что в «Зените» его ждет жесточайшая конкуренция. Да, наверное, получил бы более интересный в финансовом плане контракт. Но играл бы? Вопрос... На тот момент Тикнизян являлся твердым футболистом основы «Локо» и выбрал постоянную игровую практику.

— Теперь придется искать себе новый клуб.

— Повторюсь, мне кажется, ему давались шансы себя проявить. Но не все получилось. Хотел постоянно играть в старте, оказался в запасе. Это, конечно, неприятно. Но чем хорош футбол? Все очень быстро меняется. Сегодня на тебя рассчитывают, завтра — нет. И наоборот. И не стоит рассуждать о том, как сложилась бы у Тикнизяна карьера в «Зените». Все уже случилось. Имеем то, что имеем. Всегда надо выигрывать конкуренцию. Даже относительно себя надо все время стараться становиться сильнее.