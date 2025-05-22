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Кузьмичев — о словах Тикнизяна: «Галактионов давал ему шансы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил пламенную речь Наира Тикнизяна.

— Поговорим о Тикнизяне. Как лично вы восприняли его монолог, где он назвал себя говном? Поняли? Или Наир проявил слабость?

— Видно, что у Наира накипело. Парень он еще молодой. Не всегда способен совладать с эмоциями. Как говорится, сорвался. Можно было дать всю эту информацию корректнее. Но надо понимать, что у него творилось на душе. Он был одним из лидеров, основных игроков «Локо», когда действовал на позиции крайнего нападающего. Мне сложно сказать, почему Тикнизян потерял место в составе. Тренерам виднее. В целом ничего криминального в его словах не увидел. Просто чуть-чуть резковато. Я в данном случае соглашусь с Юрием Палычем Семиным.

— В смысле?

— Он всегда довольно спокойно относился к подобным фразам футболистов. Находил для игрока нужные слова, чтобы эту энергию подопечных направить в дело, нужное русло.

— Еще одна яркая фраза Тикнизяна: «Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, однако в итоге оказался изгоем». Были ли у Галактионова причины усадить Наира в запас? Пиняев в атаке и Сильянов в защите сильнее?

— Мы же не знаем всей внутренней кухни. Не в курсе, как тот же Наир проявлял себя на тренировках. Конечно, любой тренер не враг себе, старается выпускать сильнейших игроков в моменте. Это футбол, конкуренция. Егор Погостнов, о котором сказал выше, вообще не получал игровой практики, но сейчас ему представился шанс, и он в него вцепился.

Тикнизян в концовке чемпионата, напротив, оказался в запасе. Но если оценить весь чемпионат, то Наир играл не так уж и мало (Тикнизян принял участие в 23 матчах РПЛ, в 10 из которых выходил в старте. — Прим. «СЭ»). Шансы ему давали.

— Не жалеет ли Тикнизян о том, что в прошлом сезоне отказался переходить в «Зенит»? Отказать Питеру и в итоге потерять место в составе «Локо»...

— Думаю, Наир отдавал себе отчет в том, что в «Зените» его ждет жесточайшая конкуренция. Да, наверное, получил бы более интересный в финансовом плане контракт. Но играл бы? Вопрос... На тот момент Тикнизян являлся твердым футболистом основы «Локо» и выбрал постоянную игровую практику.

— Теперь придется искать себе новый клуб.

— Повторюсь, мне кажется, ему давались шансы себя проявить. Но не все получилось. Хотел постоянно играть в старте, оказался в запасе. Это, конечно, неприятно. Но чем хорош футбол? Все очень быстро меняется. Сегодня на тебя рассчитывают, завтра — нет. И наоборот. И не стоит рассуждать о том, как сложилась бы у Тикнизяна карьера в «Зените». Все уже случилось. Имеем то, что имеем. Всегда надо выигрывать конкуренцию. Даже относительно себя надо все время стараться становиться сильнее.

Владимир Кузьмичев, Наир Тикнизян, Алексей Батраков и&nbsp;Михаил Галактионов.Прав ли Тикнизян? Когда Батраков продлит контракт с «Локо»? Сохранит ли свой пост Галактионов? Интервью Кузьмичева

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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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