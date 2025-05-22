Иванов не намерен завершать карьеру после этого сезона: «Если скажу, что еще 5 лет буду играть, не поверите же?»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о планах по продолжению карьеры игрока.

«Пока не знаю, где я буду в следующем сезоне. С руководством еще не обсуждали этот момент. Я хочу играть. Сколько я еще буду играть? Если я скажу, что 5 лет, не поверите же?» — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне Иванов провел 34 матча во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Контракт 38-летнего россиянина с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года.