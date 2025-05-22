Кузьмичев — о новом контракте Батракова с «Локо»: «Мы близки к продлению»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с новым контрактом футболиста.

— Поговорим об игроках «Локомотива», к которым вы имеете непосредственное отношение. Какова ситуация с новым контрактом Батракова? Есть ли подвижки?

— Переговоры ведутся. Они сейчас уже примерно на финальной стадии. Все позитивно, конструктивно. Думаю, в скором времени мы сможем поделиться информацией о новом контракте.

— В июне?

— Я бы сейчас конкретные сроки все же не называл. Скажем так. Мы уже совсем рядом, близки к новому соглашению. Остался один вопрос, по которому возникли некоторые разногласия. Позиция клуба не устраивает сторону футболиста, а наше предложение — руководство «Локо». Но двигаемся навстречу друг другу. Все должно получиться.

— Сильянов продлевает контракт с «Локомотивом»? Его периодически сватают то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Динамо».

— По поводу Саши мы тоже активно работаем с клубом над новым контрактом.