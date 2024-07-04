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Кузьмичев: «Локомотиву» было бы выгоднее продлить Миранчука, чем брать Тимофеева»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев отреагировал на то, что железнодорожники не стали продлевать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком и подписали соглашение с Артемом Тимофеевым.

«Это в первую очередь непонимание, из чего складывается трансфер футболиста в долгосрочной перспективе. Они приняли решение, что у них будет такой-то уровень зарплат в команде. Но сейчас они не подписали Антона. Значит, на эту позицию нужен хотя бы примерный по уровню игрок. Такого нет на рынке. Сейчас они взяли Тимофеева. Неплохой игрок. Но это опорник, плюс есть возраст. Мы понимаем, что это бесплатный трансфер. Но мы знаем, от кого этот игрок пришел, и понимаем, что дешево там не бывает, потому что там солидная агентская база. Если сравнить, думаю, было бы выгоднее продлить Антона», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

1 июля Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока действия контракта. В четверг красно-зеленые объявили о подписании соглашения с 30-летним Тимофеевым, который ранее выступал за «Ахмат», «Крылья Советов» и «Спартак».

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-lokomotivu-by-lo-by-vy-godnee-prodlit-miranchuka-chem-brat-timofeeva/
Антон Миранчук
Артем Тимофеев
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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