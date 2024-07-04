Полузащитник Керк покинул «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

Голландец воспользовался приложением 7 к регламенту по статусу игроков ФИФА и уведомил клуб о приостановке договора с командой. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2025 года.

Минувший сезон полузащитник провел в «Антверпене», воспользовавшись тем же положением ФИФА. За команду он провел 26 матчей и забил 2 мяча.