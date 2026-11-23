Кузьмичев: «16 клубов — оптимальный вариант для РПЛ, давайте играть так»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился с «СЭ» мнением об идее расширения числа участников РПЛ до 18-20 команд.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

«Я думаю, что на сегодняшний день для РПЛ 16 команд — это оптимальный вариант. Когда мы увидим, что у нас появляются клубы с более стабильной финансовой ситуацией, тогда уже можно будет что-то говорить о расширении. Даже сейчас в РПЛ есть клубы, которые испытывают финансовые проблемы. Поэтому я бы не спешил расширять лигу. Есть 16 команд, и все. Давайте пока играть так», — сказал Кузьмичев «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.