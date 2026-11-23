Топ-5 обвалился, и «Динамо» — чемпион первого круга! Останется ли в гонке ЦСКА?

Через неделю команду Дмитрия Игдисамова может отцепить «Зенит».

В начале сезона было невозможно представить таблицу РПЛ, в которой лидирует «Динамо». После 4-го тура команда шла на десятой строчке с четырьмя очками и критическими показателями — худший старт с чемпионата-2017/18, когда бело-голубые только вернулись из ФНЛ. Даже Валерий Карпин начал удачнее.

Аргументы о том, что Сандро Шварцу нужно время, звучали неубедительно: команда только что сгорела «Зениту», уже получила от «Балтики», а в 1-м туре не справилась с «Крыльями». Но после выдала мощнейшую серию из семи побед подряд. По делу закрепилась в чемпионской гонке. А по итогам круга ее возглавила — впервые в российской истории.

Да, матч с «Краснодаром» не получился образцовым: быстрый гол Кордобы после серии проигранных единоборств, удаление Осипенко. И больше тайма, когда нужно было удерживать результат.

Думаю, в первый заход Шварца «Динамо» сгорело бы 2:4. С уймой привозов на своей половине, разрывами в линиях и рок-н-ролльным футболом. А сейчас грамотно перестроилось, заменив Фомина на Фернандеса и заставив Бителло отрабатывать в середине. Перекрыло «Краснодару» кислород. И засушило игру, которую еще в первом тайме перевернуло, начав действовать брутальнее и жестче в стыках. Пожертвовало прессингом и зрелищностью ради результата.

Именно в этом — главное отличие нового «Динамо» Шварца от прошлой версии. И самый понятный аргумент, почему бело-голубые претендует на титул. Уже сейчас очевидно — они будут в гонке до конца.

Что не отменяет и контраргумента: «Краснодар», конечно, должен дожимать матчи с таким сценарием. Еще с ЦСКА стало понятно: кризис позади, команда управляема — пусть и отошла от креатива в финальной трети в пользу более прямолинейного и силового футбола. И это логично, когда лишаешься сразу двух «десяток», а ни одна попытка сохранить наигранную структуру не дает результата.

Ничья с «Динамо» точно не катастрофа. Во-первых, потому что все ресурсы, чтобы вырвать победу, были использованы: из полевых футболистов в запасе остались незадействованными Тормена (его регресс — отдельная история), Петров, Буркин и Гусейнов. Да и в целом замены «Краснодара» угадываются легче, чем стартовый состав.

Во-вторых, ближайшая цель, на мой взгляд, очевидна — дотерпеть до паузы в РПЛ с наименьшими потерями и дождаться усиления. А уже весной продолжить гонку — с новичками и восстановившимся Кривцовым мы увидим совсем других «быков».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

И это не очень хорошая новость для конкурентов, которые еще летом получили мощнейшие ресурсы, но пока ими не воспользовались. Тот же «Спартак» уже спотыкался о «Крылья» и «Оренбург». С трудом дожимал «Ахмат» и «Факел» — и точно в курсе, что в команде ни у кого нет уверенности, когда она встречается с аутсайдерами. Но он все равно упускает победу над Махачкалой, где появился редкий шанс сравняться с лидером и стать единственным в топ-5, кто в эти выходные взял три очка.

Хуан Карлос Карседо проделал выдающуюся работу после ухода Деяна Станковича, пересобрав команду, интегрировав новичков и по новой раскрыв лидеров. Ментально, казалось, это уже совсем другой «Спартак». Наконец-то готовый к выходу на следующий уровень. Но такие концовки просто обескураживают — и точно влияют на расклады чемпионской гонки.

Хотя похожая проблема есть и у «Зенита». Все уже привыкли, что он включается на максимум, когда встречается с «Краснодаром», «Динамо» или «Спартаком». Что в таких случаях Глушенков и Соболев в одиночку делают разницу. Как и Луис Энрике, Вендел, а теперь и Карпукас. Но как только матч с условным «Ростовом» и «Рубином», начинаются проблемы. В прошлом туре чемпион не вышел на второй тайм и упустил победу над дончанами. В этом — включился в Казани после перерыва. При 0:2.

Не уверен, что с этим можно что-то сделать. Потому что это не кризис и даже не спад — вот увидите, в следующем туре с ЦСКА мотивация окажется в порядке. Реальная проблема — когда нежелание вгрызаться в каждом единоборстве накладывается на игровые нюансы: если раньше претензии возникали в основном к атаке, то теперь помимо выключенных Соболева, Луиса Энрике и Глушенкова мы видим ошибки Дивеева и провалы Барриоса с Нино. Неработающие фланги — с Алипом и Мантуаном. Наконец, ротацию вратарей. И как следствие — один из худших первых кругов при Семаке: так много пропущенных (18) и поражений (4) не было никогда.

Показательно, что даже с такими вводными «Зенит» не просто в чемпионской гонке, а по-прежнему один из фаворитов. Более того, уже в следующем туре сможет отцепить конкурента.

У ЦСКА одна победа в пяти последних матчах. Но даже если серия продолжится, я не назову ее кризисной. Это не кризис, а откат к средним показателям после тотального перебора очков на старте. И с «Краснодаром», и с «Ахматом» играли так же, как раньше. Физически команда готова. По интенсивности не проседает. По мысли тоже все понятно. Но невозможно претендовать на что-то серьезное с такой атакой, с вечной ротацией вратарей, адаптацией Олейникова и таким числом молодых, особенно в обороне.

Когда все это наслаивается на паузу после матчей сборных и заряженный «Ахмат», удивляться нечему. ЦСКА там, где и должен быть. Ниже не упадет. Выше вряд ли поднимется. И это скорее комплимент Дмитрию Игдисамову: структура есть, идеи ясны, но без качественных трансферов и полноценных сборов претендовать на титул вряд ли получится.

Последние аргументы актуальны и для «Краснодара», но он и сейчас выглядит опытнее и мощнее. Как и «Зенит» со «Спартаком». И «Динамо» — главное открытие первого круга.

Интересно, что в планах по зимним трансферам у бело-голубых. Как мощно Шварц наэлектризует команду за сборы. И сохранит ли «Динамо» лидерство к этому моменту.

Вопросов слишком много, но именно они формируют ключевую интригу второго круга РПЛ. Кто бы мог подумать.