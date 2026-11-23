Полузащитник «Ахмата» Касинтура рассчитывает получить российское гражданство в 2027 году

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура сообщил, что рассчитывает получить российское гражданство в начале 2027 года.

«Скорее всего, идет финальная стадия. Будем ждать ответ. Все документы подал. Скорее всего, после Нового года. Мне это упростит жизнь в России, намного легче будет жить. Конечно, рад буду получить, иначе бы не делал», — сказал Касинтура ТАСС.

В июле 2026 года футболист рассказал, что подал документы на получение российского гражданства. Тогда он рассчитывал получить паспорт до конца года.

29-летний анголец выступает в России с 2019 года. Сначала он играл в мини-футбол за «Новую генерацию», а в 2021 году перешел в «Уфу». С 2023 по 2025 год Касинтура представлял махачкалинское «Динамо», после чего подписал контракт с «Ахматом».

В сезоне-2025/26 полузащитник стал лучшим бомбардиром грозненцев с девятью голами. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, пять голов и четыре результативные передачи. В последней встрече с ЦСКА (2:1) Касинтура отметился голевой передачей.