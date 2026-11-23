Кобелев — о «Краснодаре»: «Нельзя так играть в большинстве целый тайм! Тренерский штаб недоработал»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил ничью бело-голубых с «Краснодаром» (1:1). Специалиста разочаровали действия гостей, которые не сумели воспользоваться численным преимуществом.

«От первой половины встречи я получил удовольствие. Играли две хорошие команды. Были и интенсивность, и качество. Поэтому первые 45 минут удались. Что касается второго тайма, понятно, что «Динамо» действовало в меньшинстве. И здесь нужно отметить, насколько грамотно у бело-голубых выстроена вся структура игры. Очень мощно!

А вот у «Краснодара», считаю, тренерский штаб недоработал. Дело в том, что нельзя так играть, имея численное преимущество целый тайм! Не владея мячом, не создавая моментов.

С моей точки зрения, гостям надо было гораздо агрессивнее прессинговать, оставлять бело-голубых без мяча. А «Краснодар» выглядел довольно пассивно. И, честно говоря, не складывалось ощущения, что москвичи играют в меньшинстве.

«Динамо» выжало максимум из этой встречи, учитывая, как она складывалась. А вот южане, конечно, меня расстроили. И не с точки зрения результата, а с точки зрения содержания игры. Я вижу, что на сегодняшний день у этой команды в таком составе очень мало перспектив в атаке», — сказал Кобелев «СЭ».

Встреча 15-го тура РПЛ прошла 22 ноября в Москве. На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперед, на 27-й Ярослав Гладышев сравнял счет. На 44-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко получил прямую красную карточку.

По данным РУСТАТ, «Краснодар» владел мячом 58 процентов игрового времени и нанес 18 ударов по воротам, семь из которых пришлись в створ. Команда Мурада Мусаева завершила первый круг на четвертом месте.