Евсеев оставил «Спартак» без победы и не дал красно-белым догнать московское «Динамо»
Прошлый раз «Спартак» выходил из международной паузы тяжело — невыразительной ничьей с «Крыльями Советов». Какие выводы сделал из того опыта Хуан Карлос Карседо? В Каспийск давать ответ на данный вопрос нужно было с оговорками. Во-первых, из-за небольшого повреждения игру пропускал Барко, что привело к возвращению в старт Маркиньоса. Во-вторых, в атаке вышел Даку, а не Угальде, который позже вернулся из расположения сборной Коста-Рики.
Плюс дисквалифицированного Максименко в воротах сменил Помазун, который уже в дебюте сделал все, чтобы игра не пошла по неблагоприятному для красно-белых сценарию. Агаларов, находясь спиной к воротам, несмотря на противодействие со стороны Парады, эффектно пробил с лета, только вратарь гостей не менее красиво в броске перевел летевший в угол мяч на угловой. Момент для хит-парадов!
А вскоре «Спартак» повел в счете благодаря выстрелу Зобнина с подбора. Магомедов хоть и успел сложиться, пущенный в ближний угол мяч вонзился в сетку от рук голкипера. Стража ворот отчасти оправдывает то, что на траектории удара находилось сразу несколько махачкалинских защитников. К тому же крайне неудачный вынос из штрафной выполнил Махамаджонов. Но тут нужно отметить, какую борьбу защитникам навязали Даку и Солари.
В целом же по итогам первого тайма можно было констатировать, что игра шла со взаимными шансами на успех, а по явным голевым моментам команда Вадима Евсеева даже оказалась впереди. Да, «Спартак» мог удвоить счет в контратаке, когда Солари вывел на удар Даку. Магомедов выручил, а Маркиньос оказался неловок, успев на добивание. Однако перед этим оборону гостей вскрыл фланговый рейд Хоссейннеджада, удар которого принял на себя Ву. А потом блестящий пас Зиновича со своей половины поля привел к тому, что Махамаджонов оказался с глазу на глаз с Помазуном и — словно не поверил своему счастью — ударил выше.
Победа в Калининграде в прошлом туре явно добавила «Динамо» уверенности в собственных силах, и спартаковцам приходилось очень непросто. Частично активность соперника гостям удалось нивелировать за счет контроля мяча. А Угальде вскоре после выхода на замену вывел на удар Солари. Тот, правда, оказался слишком прямолинейным и пробил точно во вратаря. Тут же защитник успел подставить ногу и нейтрализовать атаку коста-риканского бомбардира. Евсеева такое развитие не устраивало, и он отреагировал на события на поле тройной заменой.
Определенный импульс махачкалинцам перестановки дали, но он оказался недостаточно сильным, чтобы кардинально изменить игру. «Спартак» контролировал ритм и ход матча, а серия угловых едва не привела к взятию ворот. Касание Угальде после выстрела Жедсона Фернандеша с подбора настолько резко изменило траекторию полета мяча, что гол казался неизбежным. Тем не менее Тимур Магомедов сумел переложиться и выдать невероятное спасение.
Благодаря этому вратарскому подвигу интрига прожила до финального свистка. Евсеев успел добавить в атаку еще одну боевую единицу в лице Раджаба Магомедова, но за долгое время единственный перспективный момент вылился в не самый опасный удар Смелова после сольного прохода.
И все же замены хозяев сыграли. Сундуков навесил справа, Миро стянул на себя все внимание, а мяч в сетку отправил Лесовой.
«Спартак», в пользу которого складывалось многое, включая потери всех без исключения конкурентов, не смог нарушить тенденцию тура и остался без победы. Вместо двоевластия по итогам первого круга на вершине с отрывом московское «Динамо», получившее невольную помощь от махачкалинских одноклубников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|1 : 1
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3