Евсеев оставил «Спартак» без победы и не дал красно-белым догнать московское «Динамо»

Осечка красно-белых.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Прошлый раз «Спартак» выходил из международной паузы тяжело — невыразительной ничьей с «Крыльями Советов». Какие выводы сделал из того опыта Хуан Карлос Карседо? В Каспийск давать ответ на данный вопрос нужно было с оговорками. Во-первых, из-за небольшого повреждения игру пропускал Барко, что привело к возвращению в старт Маркиньоса. Во-вторых, в атаке вышел Даку, а не Угальде, который позже вернулся из расположения сборной Коста-Рики.

Плюс дисквалифицированного Максименко в воротах сменил Помазун, который уже в дебюте сделал все, чтобы игра не пошла по неблагоприятному для красно-белых сценарию. Агаларов, находясь спиной к воротам, несмотря на противодействие со стороны Парады, эффектно пробил с лета, только вратарь гостей не менее красиво в броске перевел летевший в угол мяч на угловой. Момент для хит-парадов!

А вскоре «Спартак» повел в счете благодаря выстрелу Зобнина с подбора. Магомедов хоть и успел сложиться, пущенный в ближний угол мяч вонзился в сетку от рук голкипера. Стража ворот отчасти оправдывает то, что на траектории удара находилось сразу несколько махачкалинских защитников. К тому же крайне неудачный вынос из штрафной выполнил Махамаджонов. Но тут нужно отметить, какую борьбу защитникам навязали Даку и Солари.

В целом же по итогам первого тайма можно было констатировать, что игра шла со взаимными шансами на успех, а по явным голевым моментам команда Вадима Евсеева даже оказалась впереди. Да, «Спартак» мог удвоить счет в контратаке, когда Солари вывел на удар Даку. Магомедов выручил, а Маркиньос оказался неловок, успев на добивание. Однако перед этим оборону гостей вскрыл фланговый рейд Хоссейннеджада, удар которого принял на себя Ву. А потом блестящий пас Зиновича со своей половины поля привел к тому, что Махамаджонов оказался с глазу на глаз с Помазуном и — словно не поверил своему счастью — ударил выше.

Победа в Калининграде в прошлом туре явно добавила «Динамо» уверенности в собственных силах, и спартаковцам приходилось очень непросто. Частично активность соперника гостям удалось нивелировать за счет контроля мяча. А Угальде вскоре после выхода на замену вывел на удар Солари. Тот, правда, оказался слишком прямолинейным и пробил точно во вратаря. Тут же защитник успел подставить ногу и нейтрализовать атаку коста-риканского бомбардира. Евсеева такое развитие не устраивало, и он отреагировал на события на поле тройной заменой.

Определенный импульс махачкалинцам перестановки дали, но он оказался недостаточно сильным, чтобы кардинально изменить игру. «Спартак» контролировал ритм и ход матча, а серия угловых едва не привела к взятию ворот. Касание Угальде после выстрела Жедсона Фернандеша с подбора настолько резко изменило траекторию полета мяча, что гол казался неизбежным. Тем не менее Тимур Магомедов сумел переложиться и выдать невероятное спасение.

Благодаря этому вратарскому подвигу интрига прожила до финального свистка. Евсеев успел добавить в атаку еще одну боевую единицу в лице Раджаба Магомедова, но за долгое время единственный перспективный момент вылился в не самый опасный удар Смелова после сольного прохода.

И все же замены хозяев сыграли. Сундуков навесил справа, Миро стянул на себя все внимание, а мяч в сетку отправил Лесовой.

«Спартак», в пользу которого складывалось многое, включая потери всех без исключения конкурентов, не смог нарушить тенденцию тура и остался без победы. Вместо двоевластия по итогам первого круга на вершине с отрывом московское «Динамо», получившее невольную помощь от махачкалинских одноклубников.