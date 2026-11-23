Агент Тюкавина: «С Костей все в порядке, никакой травмы нет»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

По ходу второго тайма матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) Тюкавин был заменен.

«С Костей все в порядке, никакой травмы нет. Просто тренерский штаб решил его поберечь. Был бы условно матч за чемпионство, Костя бы сам не ушел с поля. Он и сейчас хотел играть, но Шварц решил, что сейчас нужно поберечь его», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2026/27 Тюкавин провел 18 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.