Оздоев заявил, что на «Краснодар» не давят разговоры о кризисе команды: «Нет напряженности из-за этого»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в разговоре с «СЭ» высказался о критике команды в медиа.

«Нормально отношусь к разговорам про кризис. Такова жизнь. У нас нет никакой напряженности из-за этого. Это футбол.

Знаете, могу сравнить это с работой. Там тоже ищут решение, если что-то не получается», — сказал Оздоев «СЭ».

«Краснодар» с 27 очками после 15 туров РПЛ занимает четвертую строчку в таблице чемпионата России.