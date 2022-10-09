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9 октября, 12:00

Камерунец Нгамале: «Хотел бы сыграть за сборную России? Только на один матч»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, хочет ли получить российское гражданство.
— Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт. Хотите ли вы тоже так сделать?
— Не знаю, не готов комментировать это.
— Хотите ли однажды сыграть за сборную России? Хотя бы на один матч?
— Только на один матч (смеется).

Нгамале стал игроком «Динамо» в сентябре 2022 года. Он заключил контракт с бело-голубыми по схеме «2+1». Ранее 28-летний нападающий выступал за «Янг Бойз».

В текущем сезоне камерунец принял участие в трех матчах за московский клуб.

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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Оренбург

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

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Спартак

 5
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Зенит

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