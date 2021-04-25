Гончаренко прокомментировал свою первую победу в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы довольны победой. Важно было остановить снижение результатов команды, нам это удалось. Играли чуть осторожнее, чем обычно играет «Краснодар» в защите, но ситуация этого требовала. По моментам, которые создали команды, наша победа закономерна, мы смотрелись острее. В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» выровнял игру благодаря заменам, но мы все равно неплохо держались. Поздравляю команду, мы давно не выигрывали», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.

Победа над «Рубином» стала первой для Гончаренко в качестве главного тренера «Краснодара». Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля.