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Гончаренко прокомментировал свою первую победу в «Краснодаре»

21:38
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы довольны победой. Важно было остановить снижение результатов команды, нам это удалось. Играли чуть осторожнее, чем обычно играет «Краснодар» в защите, но ситуация этого требовала. По моментам, которые создали команды, наша победа закономерна, мы смотрелись острее. В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» выровнял игру благодаря заменам, но мы все равно неплохо держались. Поздравляю команду, мы давно не выигрывали», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.

Победа над «Рубином» стала первой для Гончаренко в качестве главного тренера «Краснодара». Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля.

Рубин — Краснодар

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