18:42 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "У "Ростова" более надежная и качественная скамейка"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев - о матче с "Ростовом" (0:2) в 20-м туре чемпионата России. В составе победителей дубль сделал Роман Еременко.

- У "Ростова" более надежная и качественная скамейка. Их три замены усилили игру, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Камболова, безусловно, не хватало, но наша оборона тоже неплохо сыграла, за исключением моментов с голами. Бухарова хватает на 90 минут? Думаю, что да. Он стал серьезнее относиться ко всему

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Рубин - Ростов

 

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